سيجورنيه: نحن نرفض السيناريو الأسوأ في الجنوب ولا أحد يريد أن يستمر التصعيد وهذا ما نقلته إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش

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