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سيجورنيه: ماكرون استقبل الرئيس ميقاتي وقائد الجيش والملاحظات أُخذت بالكامل وجهودنا مستمرة في هذا السياق

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:19
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سيجورنيه: نحن نرفض السيناريو الأسوأ في الجنوب ولا أحد يريد أن يستمر التصعيد وهذا ما نقلته إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش
lebanon 24
28/04/2024 22:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل سيجورنيه
lebanon 24
28/04/2024 22:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل سيجورنيه: المبادرة الفرنسية تشكل إطاراً عملياً لتطبيق القرار 1701
lebanon 24
28/04/2024 22:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بماكرون وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا
lebanon 24
28/04/2024 22:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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