سيجورنيه: فرنسا ستستمع لجميع الأطراف ونحن نعمل ونسعى للسلام إلا أن هذا الأمر يحتاج لجهود دبلوماسية وما التمسته من الأطراف اللبنانية يشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح

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