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قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز جبارة العسكري في مدينة طولكرم (الميادين)

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:54
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