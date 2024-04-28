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وزير الخارجية السوداني: الجيش يمتلك حاليا زمام المبادرة ويحقق تقدما كبيرا بكل الجبهات

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:57
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