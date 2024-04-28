Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة المطبخ المركزي العالمي تُعلن استئناف عملياتها في غزة بعد توقفها منذ 2 نيسان عقب مقتل 7 من موظفيها في قصف إسرائيلي

Lebanon 24
28-04-2024 | 12:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل 7 من موظفيها في غزة.. ما هي منظمة "المطبخ المركزي العالمي"
lebanon 24
28/04/2024 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة المطبخ المركزي العالمي: الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا (العربية)
lebanon 24
28/04/2024 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: مقتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" هو الحادث الأصعب على المستوى الدولي
lebanon 24
28/04/2024 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المطبخ المركزي العالمي: نحن على علم بأنباء مقتل أعضاء من فريقنا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم في غزة
lebanon 24
28/04/2024 22:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:22 | 2024-04-28
15:20 | 2024-04-28
15:16 | 2024-04-28
15:00 | 2024-04-28
14:18 | 2024-04-28
14:17 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24