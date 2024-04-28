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طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (قناة فلسطين)
Lebanon 24
28-04-2024
|
13:07
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