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سكاي نيوز نقلا عن مصادر مصرية: زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل

Lebanon 24
28-04-2024 | 13:33
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