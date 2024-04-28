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غارة جوية لطائرة حربية إسرائيلية تستهدف منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

Lebanon 24
28-04-2024 | 17:13
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