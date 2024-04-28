20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أنقرة: روسيا أنقذت تركيا من أزمة الطاقة التي عصفت بالغرب
Lebanon 24
28-04-2024
|
17:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: الناتو يحاول جرّ روسيا إلى سباق تسلح جديد عبر المناورات التي يجريها قرب حدودنا لكنه لن يحقق غاياته (الميادين)
Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: الناتو يحاول جرّ روسيا إلى سباق تسلح جديد عبر المناورات التي يجريها قرب حدودنا لكنه لن يحقق غاياته (الميادين)
29/04/2024 06:56:27
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأوكراني: روسيا هاجمت منشآت للطاقة في 3 مناطق أوكرانية
Lebanon 24
وزير الطاقة الأوكراني: روسيا هاجمت منشآت للطاقة في 3 مناطق أوكرانية
29/04/2024 06:56:27
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لقصف روسيا... ما هي الصواريخ التي نقلتها أميركا سرّاً إلى أوكرانيا؟
Lebanon 24
لقصف روسيا... ما هي الصواريخ التي نقلتها أميركا سرّاً إلى أوكرانيا؟
29/04/2024 06:56:27
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: التحديات القائمة تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود ثم النهوض والتعافي
Lebanon 24
ميقاتي: التحديات القائمة تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود ثم النهوض والتعافي
29/04/2024 06:56:27
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد المرور على طريق المطار.. خبرٌ عاجل جداً
Lebanon 24
لمن يريد المرور على طريق المطار.. خبرٌ عاجل جداً
02:00 | 2024-04-28
28/04/2024 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
14:32 | 2024-04-28
28/04/2024 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
Lebanon 24
"بحبك كتير".. فنان سوري شهير يطلب يد النجمة بلقيس فتحي للزواج على الهواء مباشرة
09:56 | 2024-04-28
28/04/2024 09:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات "بلومبيرغ"
Lebanon 24
مصرف لبنان يستعدّ.. هذه آخر تطورات "بلومبيرغ"
02:15 | 2024-04-28
28/04/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "غرفة عمليات" قرب لبنان.. ماذا يجري داخلها؟
08:00 | 2024-04-28
28/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:26 | 2024-04-28
تجدد القصف المدفعي العنيف في شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء
18:48 | 2024-04-28
غارتان إسرائيليتان استهدفتا أطراف مروحين وجبل بلاط
18:46 | 2024-04-28
قيادي في حماس: الرد الإسرائيلي الذي تسلمناه من الوسطاء لا يزال قيد الدراسة
18:15 | 2024-04-28
شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم الشابورة وسط رفح
18:08 | 2024-04-28
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: نعتقد أن نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكرهم في مذكرة الاعتقال
18:00 | 2024-04-28
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: نعتقد أن الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين
فيديو
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
29/04/2024 06:56:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24