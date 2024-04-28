Advertisement

أخبار عاجلة

أنقرة: روسيا أنقذت تركيا من أزمة الطاقة التي عصفت بالغرب

Lebanon 24
28-04-2024 | 17:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: الناتو يحاول جرّ روسيا إلى سباق تسلح جديد عبر المناورات التي يجريها قرب حدودنا لكنه لن يحقق غاياته (الميادين)
lebanon 24
29/04/2024 06:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأوكراني: روسيا هاجمت منشآت للطاقة في 3 مناطق أوكرانية
lebanon 24
29/04/2024 06:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لقصف روسيا... ما هي الصواريخ التي نقلتها أميركا سرّاً إلى أوكرانيا؟
lebanon 24
29/04/2024 06:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التحديات القائمة تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود ثم النهوض والتعافي
lebanon 24
29/04/2024 06:56:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2024-04-28
18:48 | 2024-04-28
18:46 | 2024-04-28
18:15 | 2024-04-28
18:08 | 2024-04-28
18:00 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24