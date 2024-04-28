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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: نعتقد أن الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين
Lebanon 24
28-04-2024
|
18:00
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