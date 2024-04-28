Advertisement

أخبار عاجلة

"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: نعتقد أن الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين

Lebanon 24
28-04-2024 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: نعتقد أن نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكرهم في مذكرة الاعتقال
lebanon 24
29/04/2024 06:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: واشنطن تبذل جهودا مكثفة لإقناع المدعي العام الجنائية الدولية بعدم إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين
lebanon 24
29/04/2024 06:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير لتزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
lebanon 24
29/04/2024 06:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيوريورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: المبنى المستهدف بدمشق كان مقرا للحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
29/04/2024 06:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:26 | 2024-04-28
18:48 | 2024-04-28
18:46 | 2024-04-28
18:15 | 2024-04-28
18:08 | 2024-04-28
17:58 | 2024-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24