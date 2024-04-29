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ارتفاع عدد الضحايا إلى 19 جراء قصف الجيش الاسرائيلي منازل عدة في مدينة رفح جنوبي القطاع
Lebanon 24
29-04-2024
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