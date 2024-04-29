Advertisement

أخبار عاجلة

بدء توافد وزراء خارجية دول الخليج في مقر الاجتماع المشترك مع نظيرهم الأميركي بالرياض

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي في الرياض
lebanon 24
29/04/2024 12:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لقادة دول الخليج: التهديد الإيراني يستدعي تكاملاً دفاعياً (الميادين)
lebanon 24
29/04/2024 12:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.. وبلينكن يؤكد: ندعم الوصول إلى هدنة في غزة
lebanon 24
29/04/2024 12:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة التطورات والحرب بغزة
lebanon 24
29/04/2024 12:56:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:31 | 2024-04-29
05:22 | 2024-04-29
05:17 | 2024-04-29
05:13 | 2024-04-29
05:11 | 2024-04-29
04:39 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24