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وزير خارجية قطر: سنستمر في جهود عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:18
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