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الخارجية الإيرانية: الأمن والاستقرار لن يتحققا في منطقتنا إلا بانتهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (الجزيرة)

Lebanon 24
29-04-2024 | 05:22
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