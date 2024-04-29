Advertisement

أخبار عاجلة

سي ان ان عن مسؤول بالخارجية الأميركية: البعض لا يعتقدون أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية وفق القانون الدولي

Lebanon 24
29-04-2024 | 07:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعض كبار المسؤولين بالخارجية الأميركية لبلينكن: لم نجد تأكيدات "موثوقة أو يعتد بها" من إسرائيل بأنها تستخدم أسلحة أميركية وفقاً للقانون الإنساني الدولي
lebanon 24
29/04/2024 17:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: برنامج الحكومة الإسرائيلية الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي (الحرة)
lebanon 24
29/04/2024 17:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مسؤولون أميركيون يقولون بأنهم لم يجدوا تأكيدات "موثوقة أو يعتد بها" من إسرائيل بأنها تستخدم أسلحة أميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي
lebanon 24
29/04/2024 17:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "بروبابليكا" عن مسؤولين: لجنة الخارجية الأميركية اعتمدت معطيات عن ارتكاب وحدات إسرائيلية أعمال قتل واغتصاب
lebanon 24
29/04/2024 17:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:32 | 2024-04-29
10:25 | 2024-04-29
10:20 | 2024-04-29
10:14 | 2024-04-29
10:02 | 2024-04-29
09:30 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24