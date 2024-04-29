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القيادي في حماس موسى أبو مرزوق لإعلام إيراني: ليس لدينا اعتراض عمن يدير غزة طالما فلسطيني (العربية)

Lebanon 24
29-04-2024 | 07:50
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