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شهيد وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة (الميادين)

Lebanon 24
29-04-2024 | 09:13
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