Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة جامعة مساتشوستس للتكنولوجيا للطلاب المعتصمين: يجب إنهاء الاعتصام وأي انتهاك سيواجه بعقوبات تأديبية

Lebanon 24
29-04-2024 | 10:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك: نحث المحتجين على فض اعتصامهم ونبحث عن حلول سريعة للأزمة
lebanon 24
29/04/2024 17:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قمع الاحتجاجات.. ضغوط جديدة على رئيسة جامعة كولومبيا
lebanon 24
29/04/2024 17:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة جامعة جورج واشنطن: تم إبلاغ المحتجين أن سلوكهم يعتبر انتهاكاً للسياسيات التي تنتهجها الجامعة
lebanon 24
29/04/2024 17:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بنسلفانيا: للطلاب الحق في الاحتجاج السلمي بما يتماشى مع سياسة الجامعة وقوانين المدينة والولايات
lebanon 24
29/04/2024 17:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:50 | 2024-04-29
10:32 | 2024-04-29
10:20 | 2024-04-29
10:14 | 2024-04-29
10:02 | 2024-04-29
09:30 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24