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وسائل إعلام إسرائيلية: منذ الصباح تم إطلاق ما لا يقل عن 40 صاروخاً من الأراضي اللبنانية إلى "إسرائيل"

Lebanon 24
29-04-2024 | 11:45
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