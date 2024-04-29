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ولي العهد السعودي للرئيس الفلسطيني: مواقف المملكة ثابتة بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه

Lebanon 24
29-04-2024 | 13:13
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