Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي: سنواصل الوقوف إلى جانب إخوانها الفلسطينيين والعمل بكل قوتها لتقديم مرتكبي المذبحة في غزة للمحاكمة

Lebanon 24
29-04-2024 | 16:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: إسرائيل تقوم بقتل الفلسطينيين في غزة وتستخدم سلاح التجويع (الجزيرة)
lebanon 24
30/04/2024 01:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: هناك مقترح على الطاولة لوقف إطلاق النار في غزة وعلى الجانبين بحثه وننتظر قرارا نهائيا (الجزيرة)
lebanon 24
30/04/2024 01:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: سنعمل كل ما بوسعنا لإيجاد حل دائم للوضع في قطاع غزة
lebanon 24
30/04/2024 01:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: جهودنا ستستمر بلا انقطاع حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 (الجزيرة)
lebanon 24
30/04/2024 01:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:08 | 2024-04-29
18:07 | 2024-04-29
18:02 | 2024-04-29
18:00 | 2024-04-29
17:47 | 2024-04-29
17:42 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24