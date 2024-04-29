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وزير خارجية نيوزيلندا ل"الجزيرة": لا يمكن البدء في حل الدولتين دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
29-04-2024 | 18:00
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