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"أكسيوس": أعضاء في الكونغرس أشاروا إلى أن العمل جار على تشريع إذا صدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين

Lebanon 24
29-04-2024 | 18:49
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