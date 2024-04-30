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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف طائراته الليلة الماضية البنى التحتية لـ"حزب الله" في مناطق كفركلا والخيام في جنوب لبنان

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:38
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