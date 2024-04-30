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يديعوت أحرونوت عن تقديرات للجيش: اتخاذ قرار بشأن صفقة الأسرى أو عملية في رفح خلال 48 إلى 72 ساعة

Lebanon 24
30-04-2024 | 01:58
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