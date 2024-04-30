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مصدر لـ AWP: فترة التهدئة المقترحة قد يتم تقليصها بحال عدم إفراج حماس عن أكثر من 20 محتجزا

Lebanon 24
30-04-2024 | 02:12
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