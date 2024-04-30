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وزير الخارجية اليمني: أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة يتعرضون إلى هجمات تهدف إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:01
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