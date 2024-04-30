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وزير خارجية الصومال: ما نراه في غزة من فظائع وجرائم سيظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:15
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