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نتنياهو: لا تغيير في أهداف الحرب ولن نقبل بتسوية بخصوص رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 06:04
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