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نتنياهو: بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 06:16
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