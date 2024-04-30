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مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم لمناقشة تطورات الهدنة وصفقة التبادل (العربية)

Lebanon 24
30-04-2024 | 07:24
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