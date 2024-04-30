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القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يبلغ عائلات المحتجزين أن فرص التوصل إلى صفقة تهدئة تبدو بعيدة جدا في الوقت الحالي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-04-2024 | 07:27
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