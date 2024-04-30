ترامب لمجلة تايم الأميركية: نتنياهو تعرض لانتقادات محقة لفشله في وقف قتل حماس المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول وهناك بعض الأشخاص الجيدين جدا الذين يمكنهم تولي منصبه (الجزيرة)

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