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وزير الخارجية الفرنسي: شاركنا اليوم مع إسرائيل مقترحات قدمت للبنان لتهدئة التوتر مع حزب الله (الحدث)

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:04
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