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إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الخارجية الأميركي سيزور غدا ميناء أسدود ومعبر كرم أبو سالم للوقوف على سير إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:17
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