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القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على شمال قطاع غزة بمشاركة دولية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:47
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