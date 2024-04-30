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الجيش المصري: إطلاق النار على عدد من المشتبه فيهم على الحدود المصرية في منطقة هار حريف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:07
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