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الحلبي : قررنا اتخاذ بعض الاجراءات في ملف الامتحانات وادخال استثناءات محددة ومدروسة تكون منصفة للجميع مع التاكيد ان قرارنا تربوي واتخذناه حرصاً على التربية والتعليم
Lebanon 24
30-04-2024
|
09:16
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