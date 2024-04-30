الحلبي : قررنا اتخاذ بعض الاجراءات في ملف الامتحانات وادخال استثناءات محددة ومدروسة تكون منصفة للجميع مع التاكيد ان قرارنا تربوي واتخذناه حرصاً على التربية والتعليم

Lebanon 24