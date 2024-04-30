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الحلبي: امتحانات الشهادة الثانويّة ستحصل ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختياريّة وأخرى إلزاميّة

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:18
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وزير التربية عباس الحلبي: مجلس الوزراء وافق بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة بامتحان اختبار تجريه المدارس الخاصة والرسمية وتتم هذه الامتحانات في المدارس ومعايير التصليح تضعها الوزارة وتصل الاسئلة الموحدة إلى كافة المدارس في يوم الامتحان
lebanon 24
30/04/2024 17:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
امتحانات الشهادة الثانوية... تقليص "منهجي" وإلغاء المواد الاختيارية!
lebanon 24
30/04/2024 17:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي: قررنا الغاء امتحانات البروفيه المهنيّة
lebanon 24
30/04/2024 17:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي : قررنا اتخاذ بعض الاجراءات في ملف الامتحانات وادخال استثناءات محددة ومدروسة تكون منصفة للجميع مع التاكيد ان قرارنا تربوي واتخذناه حرصاً على التربية والتعليم
lebanon 24
30/04/2024 17:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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