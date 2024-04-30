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الحلبي: في التعليم المهني والتقني اتّخذنا قرارات مماثلة وسيتمّ اعتماد 60 في المئة من المنهج العام

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:19
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