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الوزير بمجلس الحرب آيزنكوت بشأن مفاوضات صفقة التبادل: اثنان من أعضاء الحكومة استخدما التهديدات السياسية وهي ظاهرة خطيرة تضر أمن إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 10:52
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