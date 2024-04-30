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مقتل 10 جنود من قوات الدعم السريع خلال هجوم للجيش في منطقة خورطقت شرقي الأبيض (الحرة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:37
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