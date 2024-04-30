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إعلام إسرائيلي: بسبب الاشتباه بحدث أمني طُلب من المستوطنين في برعام ودوفيف بالجليل الغربي البقاء في المنازل

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:38
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