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الخارجية الأميركية: لم نطلع على خطة إسرائيلية يمكن أن تعالج مخاوفنا بشأن العملية العسكرية في رفح

Lebanon 24
30-04-2024 | 13:40
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