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بايدن: أجريت أمس اتصالا مع أمير قطر والرئيس المصري لمناقشة اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
30-04-2024 | 15:25
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