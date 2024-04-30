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مسؤول الإغاثة الأممي: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح "في الأفق القريب"

Lebanon 24
30-04-2024 | 16:08
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