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50 منظمة إنسانية عالمية في رسالة لبايدن: نحذر من أن يؤدي الهجوم على رفح إلى احتمال انهيار توزيع المساعدات

Lebanon 24
30-04-2024 | 17:14
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