Advertisement

أخبار عاجلة

بريطانيا رحّلت إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها

Lebanon 24
30-04-2024 | 17:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بريطانيا ترحّل أوّل طالب لجوء إلى رواندا
lebanon 24
01/05/2024 09:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك بريطانيا يصادق على قانون نقل المهاجرين وطالبي اللجوء لرواندا (العربية)
lebanon 24
01/05/2024 09:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأولى من نوعها.. تركي ينفذ عملية طعن في القدس
lebanon 24
01/05/2024 09:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إقرار قانون رواندا.. وفاة 5 مهاجرين بين فرنسا وبريطانيا
lebanon 24
01/05/2024 09:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:26 | 2024-05-01
01:51 | 2024-05-01
01:09 | 2024-05-01
01:05 | 2024-05-01
01:03 | 2024-05-01
01:02 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24