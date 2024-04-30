Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: مجلس النواب يدعو رؤساء جامعات ييل وميشيغان وكاليفورنيا لتقديم إفادات عن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

Lebanon 24
30-04-2024 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: 21 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب أعربوا عن خيبة أملهم من أنّ الجامعة لم تقُم بعد بحل المخيم ودعوا الادارة إلى الاستقالة
lebanon 24
01/05/2024 09:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية
lebanon 24
01/05/2024 09:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 500 طالب خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في عموم البلاد
lebanon 24
01/05/2024 09:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أميركية جديدة
lebanon 24
01/05/2024 09:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:26 | 2024-05-01
02:05 | 2024-05-01
01:51 | 2024-05-01
01:09 | 2024-05-01
01:05 | 2024-05-01
01:03 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24